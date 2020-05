Sportello rotto alla colonnina di telefono e linea internet «Rischio atti vandalici»

GROSSETO – «lo sportello è rotto, e il rischio è che qualcuno compia qualche atto vanalico, di fatto lasciando tutta la zona senza collegamento internet e telefono». Così un nostro lettore segnala la situazione della colonnina di via Liri, all’incrocio con via Adda, a Grosseto.

«Avrei voluto telefonare per segnalare la cosa – continua – ma sulla colonnina non c’è un numero di riferimento. Si tratta della colonnina numero 2052 a cui arriva la fibra ottica e da cui sono derivate le utenze telefoniche e adsl della zona (anche la mia, dato che abito proprio qui). Lo sportello è aperto. Tira il vento. Così è, a mio avviso, pericolosamente esposta a danneggiamenti dolosi o colposi».

«Oggi più che mai tali infrastrutture sono strategiche anche per le utenze domestiche. Il non assicurare la possibilità semplice di segnalazioni al gestore anche semplicemente indicando un numero telefonico sulla colonnina, mi pare indegno ed anche inappropriato, visto per altro che paghiamo per tale servizi».