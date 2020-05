“Pacchetto scuola”, al via il bando: contributi per libri, materiale didattico e servizi. Come fare domanda

GROSSETO – In questi giorni molti comuni della provincia grossetana stanno pubblicando il bando per il “Pacchetto scuola”, che prevede l’asssegnazione di contributi agli studenti. Dopo Orbetello e Monte Argentario, oggi lo hanno pubblicato anche il Comune di Follonica, di Roccastrada e di Castiglione della Pescaia.

Di seguito i requisiti per accedere agli incentivi economici, come fare domanda e scadenza dei bandi.

Follonica – Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il diritto allo studio in favore degli studenti residenti nel Comune di Follonica iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali,e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, per l’anno scolastico 2020/2021.

La domanda per l’assegnazione del contributo, denominato “Pacchetto scuola”, da compilarsi su apposita modulistica allegata al bando, e indirizzata al Comune di Follonica, dovrà essere presentata entro il 26 giugno 2020 secondo le modalità indicate nel bando.

Il bando, insieme al modulo di domanda, è consultabile e scaricabile sul sito del Comune di Follonica http://www.comune.follonica.gr.it/gli_uffici/socio_educativi/.

Per maggiori informazioni: Ufficio Associato Servizi Socioeducativi – Cinzia Pepe tel. 0566 / 59017 mail: cpepe@comune.follonica.gr.it

Roccastrada – Il Comune di Roccastrada conferma e rinnova il sostegno alla formazione e al diritto allo studio attraverso le risorse stanziate dalla Regione Toscana con il “Pacchetto Scuola” anche per l’anno scolastico 2020-2021, finalizzate all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e accesso ai servizi scolastici. Le domande possono essere presentate fino al 19 giugno e il bando è rivolto a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78.

Anche per quest’anno, è stato previsto, il principio della compensazione, attraverso il quale l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di trattenere l’erogazione del contributo come recupero di eventuali debiti relativi al pagamento dei servizi di mensa e trasporto scolastici da parte di componenti del nucleo familiare richiedente, anche riferiti ad anni scolastici pregressi.

Il Pacchetto Scuola messo a disposizione degli utenti interessati attraverso risorse regionali conferma l’attenzione del Comune verso la formazione dei ragazzi e verso le fasce più deboli della popolazione. A questo si uniscono altre iniziative che puntano, da sempre, a garantire un’istruzione di qualità per i cittadini più piccoli, con il tempo pieno alla scuola primaria e i servizi a domanda individuale, come asilo nido, mensa e trasporto scolastico, con un’offerta capillare che raggiunge tutto il territorio comunale.

Informazioni. Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Roccastrada, http://www.comune.roccastrada.gr.it/servizi-al-cittadino/politiche-sociali-1

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare anche l’Ufficio socio-educativo, al numero 0564-561244 oppure all’indirizzo e-mail i.fucili@comune.roccastrada.gr.it.

Castiglione della Pescaia – Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it sia il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola”, sia il modulo di domanda per l’ammissione. Un atto che rientra nelle politiche della Regione Toscana, diretto a garantire a tutti pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica.

«Il “Pacchetto scuola” – dice l’assessora alla Pubblica istruzione Susanna Lorenzini – è rivolto agli studenti residenti in Toscana, che possono presentare la richiesta perché iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e chi ha aderito ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – Iefp – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata».

«Rientreranno nella graduatoria – prosegue Lorenzini – quei ragazzi appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente a un isee non superiore all’importo di euro 15.748,78, residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, di età non superiore a 20 anni, da intendersi fino al compimento dei 21».

Il “Pacchetto scuola” è corrisposto ai beneficiari dal Comune di Castiglione della Pescaia e può essere utilizzato per acquisto libri di testo, materiale didattico e o per servizi scolastici.

La domanda per la partecipazione al bando, completa della documentazione necessaria, inclusa la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante, dovrà pervenire in Comune entro martedì 30 giugno 2020.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a Cinzia Piazzi delll’Ufficio Pubblica istruzione e-mail: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, telefono 0564927240.