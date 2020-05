Ogni mercoledì il sindaco risponde ai cittadini su Skype: «Un’ulteriore via di ascolto e confronto»

ROCCASTRADA – In questo momento di emergenza sanitaria, in cui gli spostamenti sono limitati ed anche le normali relazioni per ascoltare le richieste e fornire risposte ai cittadini sono più difficoltose, il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola avvia, a partire dalla prossima settimana, la possibilità di interloquire attraverso la piattaforma Skype.

L’obiettivo è quello di implementare ed ufficializzare con questo nuovo sistema, un’ulteriore modalità di ascolto e confronto, che si va a sommare ai sistemi più tradizionali quali la linea telefonica, ai profili social e al ricevimento in presenza che il Sindaco ha sempre garantito con assiduità, ma con un ulteriore attenzione e sensibilità in questo periodo di emergenza sanitaria.

Per incontrare il sindaco Francesco Limatola sul web, e riferirgli un eventuale problema sul territorio o avere un chiarimento o comunque confrontarsi su qualsiasi argomento, basterà semplicemente piazzarsi davanti al proprio computer di casa o di fronte al proprio smartphone, aprire l’applicazione Skype, cercare tra i contatti “Francesco Limatola” e collegarsi in diretta con il primo cittadino per avviare una conversazione. Questa linea sarà attiva ogni mercoledì mattina con orario dalle 9.30 alle 12.30.

Si tratta di un sistema che sfrutta la connessione Internet per le comunicazioni gratuite sia a voce (come un normale telefono) che in video, attraverso una piccola telecamera. Dall’altra parte ci sarà il sindaco in persona, pronto ad ascoltare i cittadini.

La piattaforma Skype è totalmente gratuita e di facile installazione. Di seguito una semplice guida per installarla sia su desktop che su dispositivo mobile: https://support.skype.com/it/faq/FA11098/come-posso-iniziare-a-utilizzare-skype.

“Visto che la situazione emergenziale impone l’adozione di misure restrittive anche nel campo delle relazioni interpersonali – queste le parole del sindaco -, ritengo utile che, laddove la tecnologia ci possa venire incontro, per non perdere i contatti con il territorio e mantenere vivo il confronto con i cittadini, si possano utilizzare tutti gli strumenti utili per non far mancare il sostegno in termini di ascolto e di risposta alle esigenze della comunità. Invito tutte le persone che per qualche motivo dovessero avere queste necessità ad utilizzare questo ulteriore strumento, fermo restando che sono mantengo comunque la mia consueta disponibilità a rispondere sul mio telefono e sul mio profilo social, oltre che ad attivare, con le dovute cautele e precauzioni, anche il tradizionale sistema di ricevimento in presenza”.

Per parlare con il sindaco e fissare un appuntamento “in presenza”, è possibile farlo previo appuntamento telefonico da fissare contattando il n. 0564/561222.