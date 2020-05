Occupano abusivamente un casolare: cinque denunciati

GROSSETO – Erano cinque, tra i 20 e i 30 anni, e avevano occupato un casolare disabitato in via Lago di Mezzano a Grosseto. Sul luogo erano stati notati movimenti sospetti, e i carabinieri, la mattina di martedì 5 maggio, hanno fatto un blitz.

All’interno cinque marocchini che usavano la struttura come ricovero. I cinque sono stati trasferiti alla caserma dei carabinieri in piazza La Marmora. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia dei cinque, che erano entrati illegalmente sul territorio nazionale, e anche per aver dato false generalità, e invasione di terreni e edifici. A quattro dei cinque è stato intimato di lasciare l’Italia entro sette giorni.