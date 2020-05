iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – David di Donatello 2020. Prima serata evento condotta da Carlo Conti per celebrare il grande cinema italiano con il coinvolgimento di attori e registi.

Rai 2: 21.20 – N.C.I.S. Le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service, un dipartimento della Marina degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale ed investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso.

Rai 3: 21.20 – La ruota delle meraviglie. Coney Island anni 50. Ginny, ex attrice che lavora come cameriera, e suo marito Humpty, manovratore di giostre, ricevono la visita della loro figlia Carolina, in cerca di un posto nel quale nascondersi per sfuggire a un gruppo di malviventi. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Scherzi a parte. Gli autori si accordano con dei complici per fare degli scherzi a personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica.

Italia 1: 21.15 – The Twilight Saga – Breaking Dawn Parte 2. La nascita di Renesmee, figlia di Edward e Bella, scatena l’ira dei Volturi, i quali la credono un pericolo per l’esistenza della loro specie. La famiglia Cullen inizia così a radunare gli amici per difendere la piccola. QUI il trailer. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 –Quarto Grado. Approfondimento e discussione in studio su casi di cronaca che hanno appassionato e diviso il pubblico. I misteri irrisolti degli ultimi trent’anni rivisti alla luce di nuovi documenti e interviste inedite.

La 7: 21.15 – Propaganda Live. Un insolito appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.

Tv8: 21.30 – Italia’s Got Talent. Il celebre programma di Simon Cowell sbarca in Italia: scopriamo i mille talenti nascosti del Bel Paese.

Nove: 21.35 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava peggio. Il meglio della satira unica e inimitabile di Maurizio Crozza.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – U.S. Marshals – Caccia senza tregua. L’agente federale Samuel Gerard e la sua squadra inseguono un detenuto armato, sospettato di duplice omicidio. Lungo il percorso affrontano un jet impazzito, una lotta mortale in una stiva, un tuffo da un’altezza di dodici piani su un treno in corsa. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 –Banlieue 13. Nel 2010 i distretti periferici della città di Parigi sono circondati da pareti divisorie. Gli abitanti non possono contare sulla polizia, e le terre di nessuno sono in mano ai boss della droga.

Iris: 21.00 – Blue Jasmine. Di fronte al fallimento del suo matrimonio con un ricco uomo d’affari, la newyorkese e mondana Jasmine decide di trasferirsi nel modesto appartamento della sorella Ginger a San Francisco, per cercare di dare un nuovo senso alla propria vita. QUI il trailer.

Rai 5: 21.15 – La legge del mercato. Il cinquantenne Laurent, buon marito e padre di un disabile, è disoccupato. Dopo due anni di ricerche infruttuose, trova lavoro come guardia di sicurezza, ma si ritrova ad affrontare un complicato dilemma morale. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Chloe – Tra seduzione e inganno. Sospettando il marito David di infedeltà, Catherine decide di pagare una escort, Chloe, per metterlo alla prova. La donna dovrà poi ascoltare i racconti della giovane, non rimanendo immune alla sofferenza. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Ember – Il mistero della città di luce. Ember è costruita nel sottosuolo e sta esaurendo la sua riserva di luce. Due ragazzi, cercando energia in superficie, svelano l’antico mistero della città. QUI il trailer.

La 5: 21.10 – Partner perfetto.com. Sarah Nolan, un’insegnante da poco divorziata, decide di cercare il grande amore. Con l’aiuto della sua famiglia, la donna si iscrive a Partnerperfetto.com, un sito di appuntamenti. QUI il trailer.

Italia 2: 21.20 – The Gallows – L’esecuzione. In una scuola del Nebraska si prepara la rappresentazione dell’opera teatrale ‘L’esecuzione’. E’ lo stesso spettacolo che, vent’anni prima, aveva causato la morte di Charlie, il giovane che interpretava il personaggio principale. La notte precedente la nuova recita, tre ragazzi, tra cui il nuovo attore protagonista, decidono di entrare nell’istituto di nascosto. QUI il trailer.