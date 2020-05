Il Rotary dona sei computer alla scuola di Magliano per la didattica a distanza

MAGLIANO IN TOSCANA – L’amministrazione comunale di Magliano informa che mercoledì 13 maggio, alle ore 11, nei locali della scuola primaria di Magliano, in via Gramsci, il Rotary Club Monte Argentario donerà alla scuola sei computer per la didattica a distanza.

All’evento parteciperanno il sindaco Diego Cinelli, il vicesindaco, con delega all’Istruzione Mirella Pastorelli, i rappresentanti del Rotary Club di Monte Argentario, il dirigente scolastico Roberta Capitini.

Già nei giorni scorsi, il Rotary Club Monte Argentario aveva consegnato e donato al dirigente dell’Istituto comprensivo di Monte Argentario sei notebook.

“Un’iniziativa – spiegava il Rotary – dettata da questo momento di particolare emergenza e finalizzata ad aumentare la dotazione informatica dell’Istituto a supporto della didattica a distanza che l’emergenza Coronavirus ha costretto ad adottare per il proseguimento delle lezioni scolastiche”.