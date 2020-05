Fase 2, riaprono gli uffici dell’Ispettorato del lavoro: «Ma privilegiate i canali telefonici e telematici»

GROSSETO – Si comunica che, a decorrere dall’11 maggio, l’unità di presidio in presenza, presso la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto di via Belgio 17, sarà nuovamente articolata su tutti i giorni settimanali, mentre il servizio di centralino al numero 0564/1729601, al quale sarà possibile rivolgersi per ogni informazione e comunicazione, continuerà ad essere operativo nei giorni dal lunedì al giovedì,

sempre nella fascia oraria 9,15/12,15.

Si rinnova l’invito all’utenza ad utilizzare i canali telefonici, telematici e postali per prendere contatti con questi Uffici e richiedere eventuali appuntamenti solo per le casistiche urgenti ed indifferibili, al fine di ottemperare alle raccomandazioni delle Autorità ed evitare ogni rischio di diffusione dell’epidemia.