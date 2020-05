Fase 2, la minoranza al sindaco: «Faccia utilizzare alcune aree pubbliche a bar e ristoranti»

ORBETELLO – “La stagione estiva si sta avvicinando e siamo tutti fortemente preoccupati che il turismo possa vedere un forte calo causato dall’emergenza del Covid 19, con danni economici rilevanti per il nostro territorio. Pertanto è necessario mettere in atto tutte le iniziative possibili per salvare la stagione”.

A scriverlo, in una nota, i consiglieri del gruppo Consiliare Pd-Area riformista.

“L’attività di somministrazione di alimenti è, indubbiamente, tra quelle più colpite da questa emergenza sanitaria: finora ne è stata imposta la chiusura e quando ne sarà consentita la riapertura, lo sarà con l’obbligo del rispetto delle distanze, che creerà molti problemi, perché la maggior parte degli esercizi non ha spazi adeguati, né all’interno, né all’esterno.

Quindi, come Gruppo consiliare Pd-Area riformista e come Pd di Orbetello, abbiamo presentato al sindaco la proposta di far utilizzare alcune aree pubbliche (come il cosiddetto quadrato sotto le Mura di Levante, il Giardino di Piazza Cortesini o l’ex Idroscalo in Orbetello o altre aree nelle frazioni) agli esercizi di somministrazione di alimenti (ristoranti, trattorie, bar con cucina) attraverso il posizionamento di strutture leggere (tipo gazebo), da dove possono essere servite le pietanze, e di tavoli per il consumo, con l’osservanza delle giuste distanze.

In questo modo il nostro territorio può continuare ad essere attrattivo e ad accogliere i turisti nella massima sicurezza.

Ci siamo dichiarati anche disponibili a collaborare per perfezionare la proposta concludono -, continuando così nello spirito collaborativo con l’Amministrazione, che, però, finora è rimasta, incredibilmente, chiusa a riccio”.