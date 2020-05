Coronavirus: la Maremma raggiunge ancora quota “contagi zero”. I guariti salgono a 231

GROSSETO – Nessun nuovo contagio in provincia di Grosseto. Per la quarta volta dall’inizio dell’emergenza, cioè dal 5 marzo, in Maremma non si registrano nuovi casi positivi al coronavirus. Era successo qualche giorno fa per due giorni consecutivi e prima un’altra sola volta.

E a questa buona notizia che è in linea con i risultati degli ultimi giorni quando in provincia si sono registrati pochi nuovi casi, mentre continuano a crescere i casi.

In totale in provincia di Grosseto i contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 384. Le persone guariti ad oggi sono 231. Le vittime sono 16. Questo significa che gli attuali positivi, cioè le persone che attualmente sono malate di covd-19 in provincia di Grosseto, sono 137.