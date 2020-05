Coronavirus: il concerto “A gospel night” non si terrà. Come ottenere il rimborso

GROSSETO – L’associazione musicale Soul Diesis comunica che il concerto A Gospel Night con Ginger Brew & Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble in programma agli Industri di Grosseto in origine lo scorso 14 marzo, poi rinviato a domani sabato 9 maggio, è a questo punto rinviato a data da destinarsi.

Da domani 9 maggio fino al 9 giugno presso l’edicola Cicaloni di via della Pace (davanti al Sacro Cuore) sarà attivo il rimborso dei biglietti acquistati in prevendita.

Chi ha acquistato i biglietti on-line riceverà il rimborso direttamente tramite bonifico bancario.

Il concerto era stato messo in calendario nel teatro cittadino, con la collaborazione del Comune di Grosseto, per festeggiare il traguardo dei 200 live del coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, diretto da Carla Baldini.

L’appuntamento è rimandato a momenti migliori, quando sarà nuovamente possibile condividere la bellezza della musica e fare festa insieme.

Sarà fra l’altro l’occasione per presentare ufficialmente il coro “MiniGospel”, formato dai piccoli figli e nipoti di coristi, musicisti e tecnici, sempre guidato dalla maestra Carla Baldini.

Info: info@sfcomunicazione.com – tel. 335 584 9911.