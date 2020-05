Al via i lavori alla scuola, al centro storico, alle strade e al cimitero: «Segno di ripartenza»

MANCIANO – Sono ripartiti i lavori pubblici su tutto il territorio comunale. Dopo la fase di stallo causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati riaperti i cantieri per la riqualificazione e risistemazione di alcune opere pubbliche. Interessati dai lavori la scuola di Saturnia, i loculi dei cimiteri di Marsiliana e Poggio Murella e la strada del Saltarello. Inoltre è stato riavviato il cantiere per la riqualificazione del centro commerciale naturale di Saturnia. A breve ripartiranno i lavori per la valorizzazione de Le Stanze di Manciano e del mattatoio di Montemerano.

“Finalmente – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Manciano, Valeria Bruni – dopo tanti giorni di fermo, nei quali abbiamo avuto modo di riflettere sulle conseguenze che porterà inevitabilmente la pandemia da Covid sia dal punto di vista economico, sia da quello sanitario, l’amministrazione comunale di Manciano già da ora dà un segno importante di ripartenza: sono cominciati di nuovo, infatti, tutti i lavori che avevamo lasciato incompleti a inizio marzo e che nel rispetto delle norme e dell’andamento della pandemia auspichiamo che vengano conclusi a breve. Inoltre, stiamo lavorando sulla gara per la sistemazione dell’area verde e dell’area stradale di Marsiliana. Nella giunta precedente sono stati approvati i lavori per le scuole di Manciano, materna ed elementare, dopo un impegno nel bilancio previsionale di 150mila euro, per il rifacimento di infissi e pavimenti”.