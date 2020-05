Piano strutturale e operativo, continua il percorso partecipato: online il questionario

GROSSETO – Riprendono le attività legate al processo partecipativo per il rinnovo del Piano strutturale e del Piano operativo del Comune di Grosseto: in seguito al blocco degli incontri territoriali a causa dell’attuale emergenza sanitaria, è stata anticipata la fase del questionario online, originariamente prevista in un secondo momento.

Il questionario, disponibile sul sito del Comune, è stato ripensato per integrare segnalazioni geolocalizzate in grado di accogliere nel miglior modo possibile le istanze della popolazione circa le specifiche aree del territorio. E’ possibile accedere al questionario tramite la sezione “Progetti” oppure al link diretto: https://bit.ly/grosseto-ps-po.

L’indagine partecipativa si compone anche di una parte dedicata alle strategie ed obiettivi del piano Strutturale e piano Operativo, oltre che di una sezione apposita per le priorità di indirizzo degli strumenti urbanistici.

E’ possibile inoltre lasciare il proprio indirizzo email per restare aggiornati sulle prossime iniziative.

Il percorso partecipativo rappresenta un’occasione importante per porre domande e offrire spunti, proposte e idee per l’individuazione e la valorizzazione degli elementi che caratterizzano il territorio e l’identità di Grosseto: il piano strutturale e il piano operativo sono fondamentali per perseguire una rigenerazione del contesto urbano più armonica e logica a misura di cittadino:

“Agevolare e stimolare la partecipazione dei cittadini verso strumenti importanti come il Piano strutturale e il Piano operativo è un processo che non si può fermare, ma che può e deve rinnovarsi in un’ottica di rispetto delle attuale norme igienico-sanitarie – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi -. L’obiettivo resta quello di accompagnare la rigenerazione urbana con la partecipazione attiva della cittadinanza, mantenendo saldo l’aspetto di collaborazione tra Amministrazione, professionisti e cittadini, anche in questo periodo difficile.”

Resta aperto l’Avviso pubblico per inviare proposte all’Amministrazione, la cui scadenza è stata prorogata fino al 27 maggio.

Sulla pagina del Garante dell’informazione e della partecipazione si trovano tutte le informazioni aggiornate sul processo partecipativo, i report degli incontri svolti e il link al questionario on line.