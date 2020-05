Maremma Magazine: in edicola ed on line il numero di maggio

GROSSETO – Dopo la breve parentesi di aprile, Maremma Magazine torna in edicola, oltre che online.

132 pagine di informazioni turistiche e culturali interamente dedicate alla Maremma, alla sua gente, alle sue bellezze, alle sue eccellenze. Il numero di maggio è veramente da non perdere, ricchissimo come sempre di contenuti, tutti da scoprire, a cominciare proprio dalle 48 pagine sull’emergenza Coronavirus in Maremma.

“Nonostante le difficoltà, non ci siamo mai fermati e siamo ancora qui – commenta il direttore responsabile Celestino Sellaroli – con tanta voglia di esserci per continuare a raccontarvi le meraviglie di una terra magica e tutta da esplorare. “Tra lockdown e voglia di rinascere” è in edicola ed on line, il numero di maggio di Maremma Magazine, un numero speciale di 132 pagine, assolutamente da non perdere, ricchissimo come sempre di contenuti, a cominciare da quelli dedicati all’impatto che il Covid-19 ha avuto e sta avendo sulla Maremma. Buona lettura, anche on line (da PC, tablet e smartphone) su https://goo.gl/pG3sGP“.

Tantissimi, anche questo mese, i temi affrontati dal mensile, che dal 2003 racconta la Maremma e tutto ciò che di bello il nostro territorio offre. Il sommario degli articoli

Garanzie per prestiti, moratorie fiscali, indennizzi e contributi: le richieste di Confcommercio;

Confartigianato: “Ora il Governo dimostri il suo coraggio”;

Sconforto, avvilimento e voglia di non mollare: il sentiment di alcune aziende maremmane;

Nucleo Fenice, una cabina di regia per far rinascere Grosseto e la Maremma;

Il turismo maremmano in ginocchio: danni per milioni di euro. E’ crisi nera!;

Consumiamo prodotti italiani. L’appello di Confagricoltura e CIA Grosseto;

Enologia toscana, il settore vicino al collasso. Servono al più presto misure urgenti;

Il futuro dell’energia rinnovabile, al tempo del Coronavirus;

Banca Tema: “La sfida è enorme ma noi siamo vicini al territorio e alla comunità”;

Quando la Maremma riuscì a sconfiggere una terribile piaga: la malaria

Morellino Classica Festival, edizione 2020 pronta al via pandemia permettendo;

“Una storia maremmana” nei quadri del pittore Becherini in mostra a “Il Quadrivio”

“Giardino Viaggio di Ritorno”, arte pura che fa riflettere sul senso della vita;

Sulle tracce del patrimonio culturale francescano in Maremma

Obiettivo: creare una “rete” di sentieri o meglio di Cammini in Maremma

Il Castello di Montemassi, un luogo magico dove si respira la storia;

Metti un tour alla scoperta delle mura di Massa marittima.