La Regione stanzia un milione per la viabilità: un’opera finanziata anche in Maremma

FIRENZE – Circa 1 milione di euro di risorse per completare la progettazione di importanti opere della viabilità regionale. Li ha deliberati la giunta regionale nella sua ultima seduta su proposta dell’assessore regionale a viabilità e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. Lo stanziamento regionale servirà a garantire tempi certi nella realizzazione di opere per la cui progettazione è già prevista una copertura statale.

Quattro le opere finanziate: i lotti 1-2 della variante di Staggia (Si) sulla Cassia, che consentiranno di bypassare l’abitato della cittadina senese, e, sempre sulla Cassia la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della zona industriale di Isola d’Arbia. E ancora il lotto 2 della variante di Santa Chiara (Fivizzano), che permetterà di completare un’opera già in gran parte realizzata e in funzione. Sarà infine completata la progettazione di interventi per la messa e in sicurezza e ampliamento di un tratto della variante al fiume Fiora nel comune di Pitigliano.

“Sono opere strategiche per la viabilità regionale – commenta l’assessore Ceccarelli – una volta realizzate permetteranno di rendere più fluidità la viabilità in quelle aree e di migliorare le condizioni di sicurezza. Questo intervento regionale permetterà di garantire tempi certi e abbreviati alla progettazione consentendo di utilizzare al meglio, nei tempi previsti, i fondi statali già stanziati per la realizzazione”.