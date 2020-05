La Diocesi celebra Maria nei venerdì di maggio: quattro appuntamenti di preghiera su Facebook

GROSSETO – La Madonna del buon incontro a Roccastrada; la chiesa Madonna del Giglio a Castiglione della Pescaia; la Medaglia miracolosa a Grosseto; il santuario mariano diocesano di Campagnatico. Sono quattro luoghi mariani nei quali il vescovo Rodolfo si recherà nei venerdì di maggio per pregare il rosario, nel mese che la Chiesa dedica tradizionalmente alla preghiera a Maria.

Lo farà ogni volta alle 21 e sarà possibile seguire in diretta e unirsi alla preghiera collegandosi alla pagina facebook della Diocesi (https://www.facebook.com/diocesigrosseto).

L’itinerario di preghiera mariana parte questo venerdì 8 maggio da Roccastrada, dove si venera la Madonna del buon incontro. Vi è un’antica edicola che riporta l’immagine a cui i roccastradini sono devoti. Un’altra edicola più recente è stata realizzata in località Il Terzo ed è qui che il Vescovo si recherà. In caso di cattive condizioni meteo la preghiera si terrà dalla chiesa parrocchiale di San Niccolò, dove è conservata anche qui l’immagine mariana.

Fin dallo scoppio della pandemia il vescovo ha affidato alla Madonna “le fatiche e le sofferenze di tutti rivolgendo, ogni giorno alle 12, la supplica alla Madonna delle Grazie, la cui icona si venera in cattedrale, per impetrare la fine della pandemia, ma anche per essere aiutati a leggere nelle fede questi tempi così complessi”.

“Ogni giorno salgo davanti all’altare della Madonna a cui sono devoto, con un pensiero particolare, avvertendo di esserci per innalzare la supplica a nome di tutti – dice il vescovo Rodolfo – e ogni giorno porto nella preghiera una realtà diversa: le famiglie, i bambini, i giovani, spesso gli ammalati, gli operatori sanitari, le autorità. Facendo questo mi sento profondamente tramite di tutti e portavoce dei pensieri e dei sentimenti di tutti. Con questi stessi sentimenti pregherò il Rosario, nei venerdì di maggio, in quattro luoghi mariani della nostra Diocesi”.