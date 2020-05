iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Vivi e lascia vivere. Laura e Renato sono sposati da vent’anni e hanno tre figli. La tranquillità della loro famiglia viene spezzata dalla morte improvvisa dell’uomo, avvenuta in circostanze misteriose a Tenerife.

Rai 2: 21.20 – Salemme il bello… della diretta! Una festa esagerata. Giochi di parole, equivoci e fatalità sono al centro dello spettacolo, il quale, già dal titolo, anticipa qualcosa di straordinario.

Rai 3: 21.20 – Il caso Collini. Un giovane e inesperto avvocato deve difendere un uomo accusato di aver ucciso, senza un’apparente motivazione, un rispettato industriale. Durante le indagini, emerge una grossa cospirazione giudiziaria.

Canale 5: 21.20 – Pelé. La storia del calciatore Edson Arantes do Nascimento, divenuto celebre in tutto il mondo come Pelé, dall’infanzia difficile nelle favelas di San Paolo fino alla vittoria ai mondiali del 1958. QUI il trailer.

Italia 1: 21.20 – Hunger Games. In un brutale futuro, 24 giovani vengono selezionati ogni anno per partecipare agli Hunger Games, una violenta competizione televisiva che prevede la sopravvivenza di uno solo. QUI il trailer.

Rete 4: 21.30 – Dritto e Rovescio. Periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Servizi ed ospiti in studio contribuiscono ad arricchire il programma.

La7: 21.15 – Piazza Pulita. Il programma di approfondimento politico con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli.

Tv8: 21.30 –Goldeneye. L’ex collega ed acerrimo rivale, agente 006 Alec Trevelyan entra in possesso di un potente sistema satellitare. James Bond viene incaricato di sequestrare l’arma e salvare il mondo intero da un tipo di munizione in grado di annientare l’intero pianeta Terra in meno di un secondo e con un colpo solo.

Nove: 21.25 – Tutte contro lui. Quando Carly scopre che l’uomo con il quale ha una relazione è già sposato, decide di contattare la moglie tradita. Insieme a lei va alla ricerca di un’altra donna, anche lei vittima di Mark, per pianificare la loro vendetta. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Training Day. Jake Hoyt è appena entrato nell’Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Jake crede in quel che fa e non ha dubbi sul fatto che il suo sia un compito di rilevanza sociale. Ci penserà il collega veterano Alonzo Harris a cercare di aprirgli gli occhi rivelando tutta la corruzione. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Sweet Virginia. Sam è un ex campione di rodeo che ora vive in pensione in una piccola città dell’Alaska, dove gestisce una pensione. Una sanguinosa rapina cambia la routine della sua vita e lo trascina in una spirale di violenza. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Passenger 57 – Terrore ad alta quota. John Cutter, ex agente antiterrorismo, viaggia a bordo di un aereo che lo porterà a Los Angeles, dove lavorerà come capo della sicurezza per una compagnia aerea. Sul velivolo però si trova anche un pericoloso terrorista. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Love is All You Need. Ida è una donna danese che ha appena terminato il trattamento contro il cancro ed è in partenza per l’Italia per raggiungere la figlia, prossima alle nozze. Qui incontra il padre dello sposo, Philip, un vedovo amareggiato dal carattere difficile. Fra i due incomincia una relazione di amore ed odio particolarmente intensa. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Sniper: Forze speciali. Quando la missione per salvare un membro del Congresso degli Stati Uniti rapito dai talebani non va secondo i piani, il cecchino dell’esercito Jake Chandler e il suo partner devono sopravvivere in territorio nemico. QUI il trailer.