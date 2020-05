Il Comune chiude lungomare Marconi: domenica parte la sperimentazione ciclopedonale

PIOMBINO – “Sperimentiamo la distanza di sicurezza: domenica prossima vogliamo regalare ai piombinesi il lungomare tutto per loro. Potranno passeggiare e andare in bici senza incorrere in problemi di assembramento. La crisi sanitaria ci può dare oggi la possibilità di ripensare i luoghi sociali e le nostre abitudini di movimento e di svago. Vogliamo così capire se questa sperimentazione possa essere funzionale, domani, per ripensare la viabilità di tutta quella zona”.

È Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, a dare la notizia sul test che il Comune ha deciso di varare per domenica 10 maggio, quando sarà chiuso lungomare Marconi dall’intersezione con via Amendola fino all’intersezione con via Salivoli. Sarà chiusa anche via Salivoli dall’intersezione con lungomare Marconi fino al piazzale dello Sgarallino, di fronte all’ingresso della spiaggia di Salivoli.

La chiusura è finalizzata, quindi, ad assicurare la passeggiata in piena sicurezza per i pedoni dovendo rispettare la distanza interpersonale.