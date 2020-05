GROSSETO – Sono in aumento le temperature in provincia di Grosseto: nel capoluogo le temperature massime dovrebbero tornare a toccare i 25 gradi, come già accaduto qualche giorno fa.

Quella di giovedì 7 maggio, in effetti, sarà una splendida giornata di sole a Grosseto e nel resto della Maremma, con le nuvole degli ultimi giorni che lasciano spazio a un cielo sereno.

Temperature minime, invece, stabili, sempre attorno ai 9 gradi centigradi. Vento moderato solo nella prima mattina, poi in attenuazione fino quasi a una situazione di calma durante il pomeriggio e la serata

