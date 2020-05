Dai semi di zucca, al caffè, al profumo: cerca di uscire dal supermercato con 60 euro di merce rubata

GROSSETO – Tre pacchi doppi di caffè, un sacchetto di semi di zucca, lamette per radersi, schiuma da barba, profumo. È quanto una donna ha cercato di rubare all’interno di uno dei supermercati Conad di Grosseto.

Una donna, di nazionalità straniera, è stata denunciata per aver rubato 60 euro di marce varia «Non certo generi di prima necessità» affermano dal supermercato.

La donna ha cercato di varcare la barriera delle casse con la busta nascosta. ma il sistema di allarme è scattato. «A ulteriore conferma che gli innovativi e sofisticatissimi sistemi antifurto presenti nei tre supermercati Conad di Grosseto non consentono nessun tipo di furto da parte di malintenzionati. Le tecniche messe in atto dai falsi clienti per portare a termine i loro atti criminosi sono tra le più svariate. Vengono però puntualmente smascherati ed immediatamente denunciati» afferma Paolo Degli Innocenti titolare dei tre supermercati Conad.