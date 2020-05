Coronavirus, nessun nuovo caso in provincia. I guariti sono 216

GROSSETO – 212 guariti e nessun nuovo caso di tampone positivo al Coronavirus oggi nella provincia di Grosseto. Il dato, positivo, si sta pian piano stabilizzando. In genere si passa da uno, massimo due positivi, a zero, come sta succedendo negli ultimi giorni.

Nel Comune di Grosseto i positivi sono 212, mentre in provincia siamo a 384 casi. L’appello a tutti è a non abbassare la guardia, ma a mantenere, alta l’attenzione, usando mascherine e mantenendo le distanze, specie in ambienti chiusi.