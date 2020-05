Coronavirus: il Rotary dona sei notebook alla scuola per la didattica a distanza

PORTO SANTO STEFANO – Questa mattina, presso la scuola primaria di Porto Santo Stefano, si è svolta una semplice ma significativa cerimonia. Il Rotary Club Monte Argentario, rappresentato dal suo presidente Anna Scotto, ha consegnato e donato al dirigente dell’Istituto comprensivo di Monte Argentario Rosa Tantulli sei notebook.

“Un’iniziativa, quella del Rotary – spiega Scotto -, dettata da questo momento di particolare emergenza e finalizzata ad aumentare la dotazione informatica dell’Istituto a supporto della didattica a distanza che l’emergenza Coronavirus ha costretto ad adottare per il proseguimento delle lezioni scolastiche”.

Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale, presente alla consegna con il sindaco Francesco Borghini, l’assessore alla Pubblica istruzione Angela Della Monaca, e l’incaricato per le scuole Brunella Loffredo, è stato rivolto al Rotary Club che con questa lodevole iniziativa ha dato il proprio contributo dimostrando “grande sensibilità, vicinanza e attenzione alle persone, in questo caso ai più giovani che ricorderanno questa pandemia come un evento straordinario ed eccezionale, ma resterà loro anche il ricordo di una scuola moderna vicino ai loro bisogni” hanno dichiarato dal Comune.