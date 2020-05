Banca Tema apre l’help desk per turismo e agricoltura. Ecco a chi rivolgersi

GROSSETO – Attivo, da oggi, un servizio innovativo di consulenza gratuita per tutti i nostri soci e clienti. E’ fondamentale la ripartenza delle nostre attività economiche in un momento così difficile a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19.

Buona parte del tessuto economico del nostro territorio è costituito da piccole e medie imprese, operanti in tutta le filiere dei servizi turistici e dell’agricoltura.

Per questo Banca Tema ha intrapreso un percorso che prevede azioni di sostegno per le aziende operanti nel nostro territorio di competenza. Non solo l’aspetto finanziario, quindi, ma assistenza concreta con un’azione di ulteriore e immediato supporto che consenta di trovare risposte all’applicazione delle numerose norme nazionali e regionali, oltre che informazioni sulle modalità di accesso a sussidi, incentivi, procedure di attuazione dei protocolli, procedure di sicurezza, etc.

“Siamo convinti che una Banca del Territorio come la nostra – ha dichiarato Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema – non debba solo dare credito ma orientare il credito individuando insieme con i propri Soci e Clienti i più efficaci strumenti di sostegno per il nostro tessuto imprenditoriale. Da qui la necessità, specialmente in una fase di profonda incertezza degli scenari economici prospettici, di acquisire insieme, Banca e Imprenditori, le giuste consapevolezze sugli investimenti necessari per favorire la migliore ripartenza delle nostre attività”.

Un servizio di “Help Desk Turismo e Agricoltura” realizzato attraverso l’apertura di uno sportello di consulenza gratuito, gestito da esperti del settore, Attilio Di Scala per il settore del turismo e Maurizio Sonno per quanto riguarda l’agricoltura, e pensato per rispondere alle più svariate problematiche delle imprese a fronte dell’emergenza COVID-19. Lo sportello è uno spazio virtuale in cui i diversi utenti che operano nelle filiere del turismo e dell’agricoltura possono manifestare le loro esigenze operative, attingere e scambiare informazioni utili alla ripresa, uniformare le proprie modalità operative a modelli di “best practice” e pianificare con maggior sicurezza le disposizioni attuative delle norme di riferimento.

All’indirizzo https://helpdeskturismo.blogspot.com/ è già attivo un blog dedicato al turismo nel quale è possibile consultare la documentazione ufficiale.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0564 438219 o scrivere all’indirizzo email covid19@bancatema.bcc.it