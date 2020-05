BallottaggioFollonica, Benini: «Fermo il mio no all’inceneritore»

FOLLONICA – “Pensare ancora una volta di valutare una ripartenza dell’inceneritore di Scarlino – spiega Andrea Benini, candidato sindaco del centrosinistra per il Comune di Follonica – rende questa situazione sempre più assurda.

Come ho già detto più volte, il no espresso da Follonica, e da tutto il territorio, è definitivo. Non smetterò di ripetere che siamo contrari alla riapertura e che non ci sono, nella maniera più assoluta, margini d’intervento per poter tornare sull’argomento.

Vogliamo tutelare la salute dei cittadini, a maggior ragione in un momento in cui l’emergenza sanitaria ha messo in crisi anche l’economia, e cercare di rialzare prima possibile la testa in un momento in cui la città sta soffrendo maggiormente per il continuo rinvio del ballottaggio.

In questa situazione, l’ultima cosa di cui ha bisogno Follonica è riaprire l’argomento inceneritore.

Da sindaco ho espresso più volte la mia posizione – conclude – e lo faccio anche adesso da candidato sindaco. E ribadisco che anche da comune cittadino farò tutto il possibile perché si metta la parola fine a questa vicenda, tutelando la salute delle persone e del territorio”.