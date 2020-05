Rimborso spese per gli studenti di superiori e università: al via il bando. Come richiedere il bonus

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo ha emesso un bando per l’erogazione di un bonus sulle spese sostenute dagli studenti residenti nel territorio comunale che frequentano un istituto superiore o sono iscritti ad un corso universitario o ad un master post laurea.

In particolare gli studenti delle scuole superiori possono richiedere un rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico presentando adeguata documentazione del servizio, nella seguente modalità: per il 50% della spesa sostenuta in base all’iscrizione e frequenza di un Istituto di Scuola secondaria di II grado; per il restante 50% della spesa sostenuta e documentata in relazione all’Isee.

Gli studenti iscritti all’Università possono richiedere l’erogazione di un bonus dell’importo massimo di 500 euro. La concessione del bonus avverrà con le seguenti modalità: per il 50% dell’importo massimo del bonus di 500 euro (e quindi 250 euro) in base all’iscrizione ad una facoltà universitaria; per il restante 50% del bonus in relazione all’Isee. Il bonus sarà concesso una sola volta per lo stesso anno di studio e non sarà concesso agli studenti fuori corso da oltre due anni per il corso di laurea triennale e da oltre tre anni per il corso di laurea quinquennale.

Il rimborso sarà concesso anche agli iscritti ai corsi o ai master post-laurea fra i cui organizzatori vi siano scuole secondarie di II grado, Atenei universitari o I.T.S., limitatamente alla durata del corso stesso.

Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo e pervenire entro e non oltre le ore 14 del 15 giugno 2020 all’ufficio Protocollo del Comune di Monterotondo Marittimo.

Il bando e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune al seguente link: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/bando-pubblico-rimborso-spese-di-trasporto-studenti-a.s.-a.a.-2019-2020

Info: 0566 906351, f.polemi@comune.monterotondomarittimo.gr.it, demografici@comune.monterotondomarittimo.gr.it.