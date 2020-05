Muore noto commerciante: oggi i funerali

MARINA DI GROSSETO – «Il mare era la sua passione» la figlia Martina ricorda così Giuseppe Martuscelli, 63 anni, da tutti conosciuto come Pino, noto commerciante morto lunedì. «Appena poteva scappava in mare, e ne aveva fatto anche un lavoro».

Martuscelli è morto dopo un malore per cui era stato ricoverato sabato scorso in ospedale da qualche giorno. Da anni aveva un negozio di pesca sul corso di Marina di Grosseto. Per questo era molto conosciuto da tutti ed era molto apprezzato per la serietà e la passione che metteva nel suo lavoro. Punto di riferimento per tutti gli amanti della pesca.

La salma si trova all’obitorio dell’ospedale Misericordia da dove alle 10.10 partirà il corteo funebre per raggiungere la chiesa di Marina di Grosseto dove, alle 10.30, si svolgeranno i funerali.