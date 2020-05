L’almanacco del Giunco: il 6 maggio inizia il Watergate e va in onda l’ultimo episodio di Friends

GROSSETO – Mercoledì 6 maggio, san Gioviniano vescovo martire, Giornata internazionale contro le diete, il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.22. Accadeva oggi:

1527 – I lanzichenecchi, truppe tedesche al servizio di Carlo V d’Asburgo, saccheggiano Roma; alcuni considerano questa data la fine del Rinascimento.

1536 – Re Enrico VIII ordina di porre una Bibbia tradotta in lingua inglese in tutte le chiese del regno.

1542 – Il gesuita Francesco Saverio arriva a Goa, allora possedimento portoghese, per evangelizzare gli indiani.

1622 – Guerra dei trent’anni: Nella battaglia di Wimpfen le forze cattoliche guidate dal conte di Tilly sconfiggono i protestanti capitanati dal conte Ernst von Mansfeld e dal margravio Giorgio Federico di Baden Durlach.

1682 – Luigi XIV di Francia sposta la sua corte a Versailles.

1686 – Trattato di Mosca: pace perpetua tra Polonia / Lituania (Krzysztof Grzymułtowski) e Russia (Vasily Golitsyn). La Bielorussia (Minsk) e la Piccola Russia (Kiev) sono integrate nell’Impero russo. Termina formalmente la Guerra russo-polacca (1654-1667) e conferma gli accordi raggiunti nell’armistizio di Andrussowo nel 1667.

1757 – Guerra dei sette anni: Nella battaglia di Praga l’Esercito prussiano sconfigge quello austriaco.

1816 – Viene fondata a New York la American Bible Society.

1835 – James Gordon Bennett Sr. pubblica il primo numero del New York Herald.

1840 – Inghilterra, entra in uso il primo francobollo della storia: il Penny Black.

1848 – Prima guerra d’indipendenza italiana: Nella cruenta battaglia di Santa Lucia gli austriaci di Radetzky sconfiggono i piemontesi di Carlo Alberto; il bilancio è di 182 morti, di cui 110 piemontesi, e circa un migliaio di feriti.

1854 – Dopo il fiasco dell’anno prima al Gran Teatro La Fenice, La Traviata di Giuseppe Verdi viene riproposta a Venezia nel Teatro di San Benedetto. È un successo strepitoso dovuto soprattutto alla nuova interprete, la giovane soprano Maria Spezia Aldighieri che anche nell’aspetto richiamava la figura di Violetta, La signora delle camelie di Alexandre Dumas figlio.

1861 – Stati Uniti d’America: L’Arkansas secede dall’Unione.

1877 – Rendendosi conto che la sua gente era indebolita da freddo e fame, il Capo Cavallo Pazzo degli Oglala Sioux si arrende alle truppe statunitensi in Nebraska.

1889 – La Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico, durante l’Esposizione Universale di Parigi.

1896 – Grecia, per celebrare la I Olimpiade dell’era moderna viene emesso un francobollo speciale.

1906 – Si corre in Sicilia la prima edizione della Targa Florio famosa corsa automobilistica.

1910 – Giorgio V diventa Re del Regno Unito a seguito della morte del padre, Edoardo VII.

1937 – Lo zeppelin tedesco LZ 129 Hindenburg, prende fuoco e viene distrutto nel giro di un minuto, mentre tentava di atterrare a Lakehurst (New Jersey), uccidendo oltre 30 persone.

1940 – John Steinbeck riceve il Premio Pulitzer per il suo romanzo Furore.

1942 – Seconda guerra mondiale: a Corregidor, le ultime forze statunitensi nelle Filippine si arrendono ai giapponesi.

1944 – Mohandas Gandhi viene liberato dalla prigione.

1945 – Seconda guerra mondiale: Axis Sally trasmette il suo ultimo messaggio propagandistico alle truppe Alleate.

1947 – Venezia, una corte militare condanna a morte per crimini di guerra il generale tedesco Albert Kesselring, comandante delle truppe in Italia. La sentenza è convertita in ergastolo dal generale inglese John Harding. Il 23 ottobre 1952 viene graziato.

1954 – L’atleta britannico Roger Bannister diventa il primo uomo a percorrere il miglio in meno di quattro minuti.

1962 – Antonio Segni viene eletto quarto presidente della Repubblica italiana con 443 voti su 854; presta giuramento l’11 maggio.

1967 – Vaticano, papa Paolo VI riceve Claudia Cardinale e Antonella Lualdi, le quali per la prima volta nello Stato della Chiesa indossano delle minigonne.

1973 – USA, il Senato inizia l’inchiesta sullo Scandalo Watergate.

1976 – Terremoto del Friuli: ingentissimi danni e circa mille morti di cui la maggior parte nelle zone centro-nord.

1981 – Una giuria di architetti e scultori sceglie all’unanimità il disegno di Maya Ying Lin per il Vietnam Veterans Memorial, tra altre 1.421 proposte.

1994 – Elisabetta II del Regno Unito e il presidente francese François Mitterrand inaugurano l’apertura dell’Eurotunnel, un tunnel sotto La Manica che collega l’Inghilterra alla Francia per la prima volta dalla glaciazione devensiana.

1998 – La Società Sportiva Lazio è la prima squadra di calcio italiana ad essere quotata alla Borsa di Milano nell’indice Ftse Italia Small Cap.

2002 – Jean-Pierre Raffarin diventa Primo ministro della Francia.

2004 – USA, Viene trasmesso in televisione l’ultimo episodio della sitcom Friends.

2006 – Muore Lillian Asplund, l’ultima testimone oculare della tragedia del Titanic ancora in vita. All’epoca dei fatti aveva sei anni.

2007 – In Francia il ballottaggio tra Ségolène Royal e Nicolas Sarkozy per le elezioni presidenziali vede vittorioso il candidato conservatore.

2008 – Aung San Suu Kyi viene premiata con la medaglia d’onore.

2012 – François Hollande viene eletto 24esimo presidente della Repubblica francese.

Fonte: il.wikipwdia.org