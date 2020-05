iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Meraviglie – Un viaggio nel genio italiano: da Roma a Mantova. Un viaggio nel genio italiano attraverso gli stili che hanno caratterizzato il nostro territorio.

Rai 2: 21.20 –La Compagnia del Cigno. La storia di sette ragazzi tra i 15 e i 18 anni, diversi per temperamento, estrazione sociale, provenienza, punti di forza e fragilità. Tutti frequentano il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Rai 3: 21.20 – Chi l’ha visto? Trasmissione dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, Conduce Federica Sciarelli.

Canale 5: 21.20 – Tu si que vales. Talent show, ripreso dall’originale spagnolo, in cui chiunque abbia un talento potrà esibirsi ed aspirare alla sfida finale.

Italia 1: 21.15 – Star Wars – Il risveglio della forza. Dopo la distruzione della seconda Morte Nera e la caduta dell’Impero, dalle ceneri di quest’ultimo è nato il sinistro Primo Ordine, con a capo il leader supremo Snoke e il suo braccio destro Kylo Ren. Oltre alla Resistenza, il pericolo numero uno del Primo Ordine è l’ultimo dei cavalieri Jedi, Luke Skywalker, misteriosamente sparito da tempo. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia – Speciale. Talk show dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali della settimana. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

La 7: 21.15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Programma di approfondimento storico e culturale, che, attraverso documentari inediti e nuove testimonianze, porta in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia.

Tv8: 21.30 –Se solo fosse vero. Elizabeth è una giovane dottoressa che muore in un incidente d’auto e si ritrova sospesa in uno stato intermedio. Nel frattempo l’architetto David prende in affitto la casa della ragazza e scopre che è occupata dal suo spirito. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – Aspirante vedovo. Alberto è un un imprenditore senza arte né parte il cui migliore affare è stato sposare Susanna Almiraghi, ricca industriale del Nord Italia. Nel momento in cui la donna, stanca dell’uomo, ha deciso di liberarsene, un misterioso incidente aereo la vede scomparire. Il marito comincia così a gestire gli affari e a sentirsi realizzato, ma la dolce consorte non è defunta. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Whiskey Cavalier – Due agenti per una missione. Spionaggio e azione, ma anche romanticismo e commedia nella serie con Scott Foley e Lauren Cohan.

Rai 4: 21.20 –Flatliners – Linea mortale. Cinque ambiziosi studenti di medicina eseguono un audace esperimento: spingersi ai confini della vita per comprendere i segreti della morte. Qualcosa, però, va contro le loro previsioni. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Michael Collins. La storia del combattente irlandese che affrontò ed uccise diversi officiali inglesi all’inizio del XX secolo.

Rai Movie: 21.1o – Qualunquemente. Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese corrotto, depravato e ignorante che disprezza la natura, la democrazia e soprattutto le donne, torna in Italia dopo una lunga latitanza all’estero. E con lui rientra anche la sua nuova famiglia: una bella ragazza di colore e una bambina di cui non riesce a ricordare il nome. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Tempesta polare. Un meteorite si stacca dalla cometa Copernico e colpisce il luogo dove vive il Dott. Mayfield. A causa dell’impatto il campo elettromagnetico della Terra si sbilancia pericolosamente.

La 5: 21.10 – Che pasticcio, Bridget Jones! Bridget Jones, fidanzata con Mark Darcy ma totalmente insicura dei sentimenti dell’uomo, decide di riavvicinarsi all’affascinante Daniel Cleaver e di andare con lui in Thailandia. QUI il trailer.