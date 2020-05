ioelamiaMascherina: ecco il nuovo contest. Inviateci le vostre foto

GROSSETO – “Io e la mia mascherina stiamo bene insieme”. Parafrasando una celebre canzone di Neffa di qualche anno fa, vogliamo sfidare tutti i nostri lettori in un nuovo contest dedicato a questo particolare momento che stiamo vivendo. Un contest che si chiama #ioelamiamascherina.

Per un lungo periodo dovremo tutti avere a che fare con le mascherine e per questo abbiamo pensato ad un contest fotografico che avrà una grande spazio nei nostri canali social e in particolare su Instagram in cui saranno protagoniste le mascherine. Selfie, foto composte, mascherine ed altri oggetti: insomma scatti che devono raccontare il vostro rapporto con questo oggetto che farà parte delle nostre vite per i prossimi mesi.

Uno strumento per proteggersi e per proteggere gli altri che in questa cosiddetta “Fase 2″ diventa fondamentale e di cui nessuno di noi potrà farne a meno.

Per partecipare – Inviate le vostre foto con le vostre mascherine, da quelle normali a quelli colorate, a redazione@ilgiunco.net o sul canale whatsApp al 334.5212000 oppure su Instagram utilizzando l’hashtag #ioelamiamascherina e taggando il profilo de IlGiunco.net (@ilgiunconet). Nei vostri messaggi indicate anche dove la foto è stata scattata e il nome dell’autore.