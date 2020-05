Coronavirus: un solo nuovo caso in provincia. Crescono ancora i guariti: sono 195

GROSSETO – Un solo nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto. È questo il nuovo bollettino di oggi che arriva dalla Asl Toscana sud est.

La persona risultata positiva al tampone per il coronavirus è residente nel Comune di Monte Argentario e ha 74 anni.

La situazione dei contagiati in provincia di Grosseto è di 385 persone positive di cui 195 guariti e 16 deceduti. Questo significa che gli attuali positivi, cioè le persone che attualmente sono malate di covid-19 in provincia di Grosseto sono 174, di cui la maggior parte in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Come sapete la battaglia contro il virus non è stata ancora vinta e anche se siamo entrati nella cosiddetta “Fase 2″, dobbiamo ancora mantenere alta l’attenzione seguendo le regole del distanziamento sociale, dell’utilizzo della mascherina e della massima prudenza evitando gli assembramenti.