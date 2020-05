Coronavirus, la minoranza: «Disponibili a collaborare con l’amministrazione. La crisi si supera insieme»

CAPALBIO – “Alcuni operatori economici ci hanno inoltrato, per opportuna conoscenza, il testo di una lettera che stanno per inviare al sindaco Settimio Bianciardi e all’assessore Gianfranco Chelini in merito alla delicatissima situazione economica che sta affrontando a causa emergenza covid-19 anche il tessuto produttivo e l’intera filiera turistico-ricettiva del nostro territorio”.

A scriverlo, in una nota, i consiglieri di minoranza Marco Donati, Alessio Teodoli, Valerio Lanzillo e Alberto Pasquarelli.

“Esprimiamo la più completa vicinanza ai promotori, aderenti e a tutto il tessuto economico locale – continuano -, ben consapevoli delle difficoltà che stanno avendo, sentendo anche nostre le preoccupazioni del fermo e dell’ancora mancato riavvio della filiera del settore turistico- ricettivo, della ristorazione, della balneazione.

Preoccupazioni che già nelle settimane scorse sono state formalizzare attraverso una serie di proposte che abbiamo definito come ‘azioni utili alla ripartenza’ che di tempo in tempo sono state avanzate all’Amministrazione comunale.

Le varie azioni sono state presentate nei giorni passati dai nostri gruppi, anche durante l’approvazione del bilancio di previsione 2020.

Come più volte dichiarato, siamo disponibili a collaborare in modo fattivo con l’Amministrazione comunale per superare insieme questo momento storico drammatico arrivando a sostenere un nuovo asset del bilancio comunale, tenendo conto della straordinarietà del momento vissuto anche dalle nostre imprese, famiglie e associazioni.

Un momento non facile dove non giovano a nessuno le prove di forza, laddove invece serve la massima condivisione di intenti. E come più volte ribadito – concludono -, siamo pronti a fare la nostra parte sostenendo atti amministrativi che vadano proprio in questa direzione nel pieno convincimento che il bene comune e le sorti dell’economia locale, come le azioni strategiche per la ripresa, sono responsabilità di ognuno di noi che siamo chiamati ad esercitarla per il ruolo che i nostri cittadini/elettori ci hanno assegnato”.