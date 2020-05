Pacchetto scuola: al via il bando per le famiglie in difficoltà. Chi può richiedere il contributo e come fare

ORBETELLO – Pubblicato sul sito del Comune di Orbetello – Aree Tematiche- Famiglia, il bando relativo al Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2020/2021, un incentivo economico a sostegno della frequenza delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il Pacchetto scuola è un contributo finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi IeFP, garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.

Chi lo può richiedere? Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.

Il Pacchetto scuola può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

iscrizione per l’a.s. 2020/2021 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;

requisiti economici: l’Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o Isee minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15mila 748,78 euro;

requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Orbetello, età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni). Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole o percorsi IeFP localizzati in altra regione contermini possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione in questione non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato;

studenti diversamente abili: i requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%.

Scadenza: Potranno essere prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro il 30 giugno 2020.

IMPORTANTE: Si invita tutti gli interessati ad una attenta lettura di quanto contenuto nel Bando e ad una completa compilazione del modulo. Indicare sempre un indirizzo di posta elettronica, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni.

Il bando potete scaricarlo a questo LINK e il modulo di domanda a questo LINK.