iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Pooh amici per sempre. Uno speciale di oltre due ore, condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band.

Rai 2: 21.20 – Gomorroide. Il mondo camorristico è in declino: un trio comico irride l’associazione criminale in televisione, portando la gente comune a ribellarsi ad essa. Gli attori ricevono quindi una minaccia credibile e vengono messi sotto scorta. QUI il trailer.

Rai 3: 21.20 – Cartabianca. Cronaca, politica, economia e ambiente: questi i principali temi del programma di informazione quotidiana condotto da Bianca Berlinguer. Un talk show per approfondire le notizie più importanti.

Canale 5: 21.20 – Padre Pio. Padre Pio, ormai stanco e malato, viene accudito nel convento di San Giovanni Rotondo, dove un uomo misterioso lo raggiunge per scoprire la verità su di lui e sul suo rifiuto verso l’autorità della Chiesa.

Italia 1: 21.15 – Le Iene Show. Programma di approfondimento e di attualità che propone inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e satirico.

Rete 4: 21.25 – Fuori dal coro. Striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La 7: 21.15 – Di Martedì. Talk show politico condotto da Giovanni Floris dal 16 settembre 2014. Va in onda su LA7 il martedì in prima serata.

Tv8: 21.30 – Innocenti bugie. Un incontro casuale nei corridoi dell’aeroporto catapulta un’innocente ragazza, in partenza per fare da damigella ad un matrimonio, nell’avventuroso e pericoloso mondo di un agente segreto. QUI il trailer.

Nove: 21.35 – Diverso da chi? La candidatura a sindaco di un giovane gay dichiarato e felicemente fidanzato viene accolta bene fino a quando l’uomo si prende una cotta per una compagna di partito. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Guardians. Durante la Guerra Fredda, la Russia è minacciata da forze soprannaturali. L’organizzazione segreta Patriot comincia a sperimentare alterazioni del DNA di alcuni supereroi allo scopo di difendere la madrepatria. L’identità di questi soldati speciali è rimasta per anni nascosta a tutti, ma dinanzi alla possibilità di un conflitto devastante per la popolazione del continente sovietico, i nomi dei combattenti vengono rivelati pubblicamente.

Rai 4: 21.20 –Attacco al potere – Olympus has fallen. Una terribile minaccia incombe sugli Stati Uniti. Sollevato dall’incarico dopo la morte della First Lady, un agente si batte per salvare la vita del Presidente. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Uomini e cobra. Un evaso fa di tutto per fuggire dal carcere fugge per recuperare un bottino nascosto, ma viene inseguito da uno sceriffo.

Rai 5: 21.15 – La legge del mercato. Il cinquantenne Laurent, buon marito e padre di un disabile, è disoccupato. Dopo due anni di ricerche infruttuose, trova lavoro come guardia di sicurezza, ma si ritrova ad affrontare un complicato dilemma morale. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Volo Pan Am 73. Vera storia del dirottamento di un aereo Pan Am avvenuto il 5 Settembre 1986. Neerja Bhanot, una hostess, mette coraggiosamente a repentaglio la propria vita per salvare i passeggeri. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Monte Carlo. La diciottenne Grace Bennet, in vacanza a Parigi insieme a due amiche, viene scambiata dopo un disguido per un’insopportabile ereditiera inglese e decide di approfittare della situazione. QUI il trailer.

La 5: 21.10 – Before We Go. Grand Central Station di Manhattan: Eve ha appena perso il treno. Durante l’attesa, conosce un musicista di strada e trascorre una romantica avventura notturna con lui, innamorandosene perdutamente. QUI il trailer.

Italia 2: 21.20 – Death Race. Negli Stati Uniti del futuro, i carcerati vengono costretti a competere tra di loro in un’arena automobilistica dove il prezzo della sconfitta è spesso la morte. Frankenstein è un detenuto a poche settimane dal suo rilascio, che viene costretto dalla perfida direttrice del suo istituto penitenziario a prendere parte alla “corsa della morte”. QUI il trailer.