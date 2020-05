GROSSETO – Torna ad affacciarsi qualche nuvola, dopo diverse giornata all’insegna del sole e del cielo sereno, sulla provincia di Grosseto e in particolare sul capoluogo.

Cielo poco nuvoloso un po’ per tutta la giornata di martedì 5 maggio, con ulteriori nubi in arrivo durante la serata: non sono comunque previste precipitazioni.

Stabili le temperature, che a Grosseto dovrebbero essere comprese tra gli 11 gradi di minima e i 22 di massimo. In aumento il vento: raffiche da sud-sud est potrebbero superare i 20 chilometri orari.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE