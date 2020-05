Fondo straordinario Fiada, Cna: «Una decisione collegiale per sostenere le imprese»

GROSSETO – Anche Cna Grosseto interviene nel dibattito che si è creato a seguito dell’annuncio dei 350 mila euro stanziati dal Fiada, il fondo bilaterale dell’artigianato composto da Cna, Confartigianato e dai tre sindacati Cgil, Cisl e Uil, per aiutare le imprese a mantenere i livelli occupazionali.

“Questa misura straordinaria è stata deliberata dal cda del Fiada giovedì scorso, su proposta del comitato delle professionalità, all’indomani della dichiarazione dell’emergenza Covid 19, anche per la provincia di Grosseto – spiega Cna Grosseto -. Si tratta di un decisione collegiale, che premia lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le relazioni interne al Fiada, tra sindacati datoriali e dei lavoratori e che, proprio per la difficoltà che stanno attraversando imprese, lavoratori e famiglie, avrebbe dovuto essere valorizzata, come tratto distintivo di un modo di lavorare, anziché essere sottaciuta.

La nostra economia e le nostre imprese hanno bisogno ora più che mai di unità, perché così potremo dare un aiuto concreto alla ripresa economica, facendo sentire forte la voce delle imprese, a livello provinciale, regionale e nazionale.

Esprimiamo quindi soddisfazione per le misure approvate dal Fiada, mettendo d’accordo le associazioni datoriali e di tutela dei lavoratori. Solo se continueremo a lavorare insieme si potranno dare risposte concrete a chi, in questo momento, si sta impegnando per mantenere in vita le imprese e mantenere i livelli occupazionali.

Spiace – conclude Cna -, invece, constatare che il contributo di tutti gli attori in campo, sia stato considerato un fatto secondario”.