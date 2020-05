Coronavirus, ragù e cacciatora per le persone in difficoltà: il gesto di solidarietà dei cacciatori

MANCIANO – La squadra di caccia “Pomonte-Pianacce”, in questo periodo di difficoltà diffusa, ha fatto un piccolo gesto di solidarietà.

“Grazie alle nostre meravigliose donne, sono stati cucinati due cinghiali, una parte destinata a ragù e una parte alla cacciatora e donati alla Consulta per il Sociale di Manciano che provvederà allo smistamento per le famiglie bisognose” spiegano.

“La nostra piccola comunità manda un pensiero di vicinanza a tutte quelle persone che in questo momento si trovano in condizioni difficili – concludono -. Ringraziamo e ci complimentiamo con la Consulta di Manciano per l’ottimo lavoro di volontariato che sta facendo”.