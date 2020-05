Coronavirus, quattro nuovi positivi in provincia di Grosseto.384 casi totali e 187 guariti

GROSSETO – Sono quattro le persone che sono risultate positive oggi al tampone per il Coronavirus. Si tratta di due persone di 68 e 87 anni residente nel comune di Grosseto, una persone di 53 anni del comune di Orbetello e una persona di 55 anni di Pitigliano. L’ultima è uno dei tre sanitari dell’ospedale che già erano risultati positivi ieri ma che, per orario, rientra nel report di oggi.

Positiva la situazione sull’Amiata, oggi nessun nuovo positivo. Il dato odierno è di 18 casi positivi totali.

Arcidosso 6 + 9 guariti (decessi 1)

Castel del Piano 7 + 3 guariti

Castell’Azzara 0 + 1 guarito

Cinigiano 0 + 2 guariti

Santa Fiora 3 + 2 guarito

Seggiano 0 + 1 guarito

Semproniano 2

In totale sono dunque 384 i positivi in provincia di Grosseto. Tre le persone guarite oggi. In totale sono 187 le persone non più positive al virus. 16 le persone decedute.