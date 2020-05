Coronavirus: mercato settimanale, si continua con soli banchi alimentari

PIOMBINO – Domani, mercoledì 6 maggio, è in programma il terzo mercato dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Anche in questa Fase due permangono le limitazioni ai soli banchi di prodotti alimentari e l’obbligo di mantenimento delle distanze di sicurezza.

“È anche grazie alla proficua collaborazione con Anva Confsercenti e Fiva Confcommercio – dichiara Sabrina Nigro, assessore alle Attività produttive – e al supporto della Protezione civile che possiamo far svolgere il mercato settimanale applicando tutte le prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza dei fruitori e dei venditori. Il mercato settimanale dà una risposta a una categoria di commercianti che, come molti altri, stanno subendo le ripercussioni economiche dell’emergenza che stiamo attraversando. Pur consapevoli che non si tratti di una soluzione univoca e definitiva alla crisi, certamente è una possibilità che permette a queste attività di continuare a lavorare”.

Il mercato settimanale è stato riorganizzato con banchi distanziati, gel disinfettante per le mani, guanti e transenne che contribuiscono a garantire il distanziamento. A questo si aggiunge la collaborazione dei volontari di Avela e del personale della società di sorveglianza, messa a disposizione dalle associazioni di categoria, che garantiranno il necessario monitoraggio sull’applicazione di tutte le misure di sicurezza.