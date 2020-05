Snam e la formazione: il piano “Con la Scuola” dell’azienda guidata da Marco Alverà

Investire in formazione e sviluppo delle risorse umane è una chiave di volta per sviluppare un’impresa all’interno dei mercati globali e favorire una cultura di innovazione e continuo aggiornamento.

Snam, azienda globale attiva nel mercato delle infrastrutture energetiche guidata da Marco Alverà, sembra aver colto questa sfida e sta mettendo in campo diverse iniziative per promuovere la formazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

L’ultimo progetto avviato è quello che ha portato alla seconda edizione di “Con la Scuola”, nato in collaborazione tra Snam e Consorzio Elis e co-progettato dalla Luiss Business School. L’iniziativa si rivolge a presidi e docenti per fornire nuovi strumenti e metodi 2.0 che siano in grado, tra le altre cose, di utilizzare tutto il potenziale del web e dell’e-learning.

Durante l’evento di presentazione che si è tenuto a febbraio a Roma è stato anche lanciato il portale conlascuola.com, un punto d’incontro digitale per docenti, dirigenti scolastici, enti e aziende interessati a promuovere una nuova idea di studio e formazione. Il sito mette a disposizione alcuni utili strumenti di lavoro e dei workshop per formare e mantenere attivo il dialogo tra imprese e sistema scuola, per incentivare forme di insegnamento a distanza in grado di coinvolgere gli studenti.

Questa iniziativa promossa, tra le altre, da Snam dimostra, dunque, come l’impegno per la formazione dell’azienda italiana sia duplice, ovvero rivolto sia all’esterno che all’interno, dove è attivo il polo Snam Institute che in 3 anni ha fornito oltre 390mila ore di formazione ai dipendenti, sostenendo l’idea di formazione continua che può essere una marcia più per il futuro. Come sintetizza Marco Alverà, infatti:

“Le persone sono la risorsa più importante di un’azienda. Siamo convinti che solo le imprese che investono in formazione, cultura e innovazione siano destinate ad avere successo nel lungo periodo. Ogni anno Snam garantisce ai propri 3.000 dipendenti circa 100.000 ore di formazione su vari temi, dalla sicurezza alla gestione dei progetti. Per tale ragione abbiamo deciso di estendere il nostro impegno anche all’esterno di Snam: vogliamo mettere a disposizione le nostre competenze per dare uno strumento in più ai docenti e agli studenti e favorire un migliore collegamento tra mondo della scuola e mondo delle imprese.”