Pierandrea Vanni eletto presidente dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora

SORANO – Il Consiglio dell’Unione dei Comuni montani delle Colline del Fiora, riunito in videoconferenza, ha eletto presidente, all’unanimità con una astensione, il sindaco di Sorano Pierndrea Vanni, che subentra, così, al sindaco di Manciano Mirco Morini.

In un breve intervento il nuovo presidente ha sottolineato “la necessità di un’Unione profondamente ripensata e riorganizzata e che deve essere parte attiva di una strategia condivisa con i Comuni che ne fanno parte per incidere concretamente nel territorio e per contribuire al suo sviluppo economico”.

“La drammatica emergenza sanitaria e gli effetti devastanti che sta avendo praticamente su tutte le attività e le produzioni – ha aggiunto -, ci pongono di fronte ad una scelta precisa: superare certe logiche del passato, rivitalizzare l’Unione e farne con i Comuni un soggetto attivo non solo di confronto con tutte le categorie economiche e i cittadini interessati, ma anche capace di concorrere a progetti di ripresa e di nuovo sviluppo”.

“In questo quadro – ha concluso – si pone anche la necessità di ampliare le gestioni associate con particolare riferimento alla polizia municipale. Disporre di un corpo unico con un organico dignitoso, significherebbe controllare meglio e con maggiori mezzi il territorio e dare più sicurezza ai cittadini. E’ una opportunità che non va più persa”.