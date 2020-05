L’impatto del Coronavirus sul territorio: al via i tavoli per la ripresa economica

GAVORRANO – “La volontà espressa in qualità di sindaco in occasione del recente Consiglio comunale è stata quella di attivare un tavolo di confronto con i soggetti economici rappresentativi dei vari settori produttivi del territorio per discutere insieme possibili azioni utili alla ripartenza di un’economia certamente ferita dallo tsunami economico conseguente all’emergenza sanitaria nazionale”.

Ad annunciarlo, in una nota, il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi.

“Tali confronti – spiega – seguono i provvedimenti già approvati dal Consiglio comunale di proroga di a giugno dei tributi locali compresa il primo acconto Tari, delle rateizzazioni in corso con il Comune, rimborso Tosap, e sospensione dell’Imposta di soggiorno per i primi 3 mesi di applicazione (aprile, maggio e giugno)”.

Gli incontri, di cui segue il calendario e che si terranno in videoconferenza, sono aperti ai consiglieri comunali, associazioni di categoria e agli operatori del territorio.

✓ Turismo – mercoledì 6 maggio ore 10

✓ Edilizia & artigianato – giovedì 7 maggio ore 10

✓ Commercio & ristorazione – venerdì 8 maggio ore 10

✓ Agricoltura & trasformazione di prodotti agricoli – lunedì 11 maggio ore 10

✓ Lavoro dipendente – mercoledì 13 maggio ore 10