iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il commissario Montalbano. Tratte dai famosi romanzi di Andrea Camilleri, le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano.

Rai 2: 21.20 – Stasera tutto è possibile. Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi.

Rai 3: 21.20 –Report – Epidemie, come procede la ricerca. Inchieste che affrontano temi di carattere economico e sociale, parlando di giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, ecomafia.

Canale 5: 21.20 – Il Signore degli Anelli – Le due torri. I membri della Compagnia dell’anello, ora separati, seguono percorsi diversi nel tentativo di distruggere l’anello e sconfiggere Sauron. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 –Emigratis. Pio e Amedeo sono in viaggio, lontano dai patrii confini italici, pronti a coinvolgere in numerosi e divertenti sketch comici volti noti e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Rete 4: 21.25 – Quarta Repubblica. Alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un’analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio.

La 7: 21.15 – Il giurato. Un sicario mafioso minaccia di uccidere il figlio di giurata a meno che essa non influenzi il risultato di un processo in cui è coinvolto.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – The Losers. Un gruppo militare tenta di salvare dei bambini da un bombardamento rischiando la vita, vuole poi scoprire chi ha tentato di ucciderli.

Iris: 21.00 – Il sesto giorno. Adam torna a casa e scopre con orrore che un clone di se stesso ha preso il suo posto. Minacciato da un gruppo di assassini che lo vogliono morto, deve lottare con tutte le proprie forze per riprendersi indietro la propria vita.

Rai Movie: 21.10 – Silverado. Le avventure di quattro ex detenuti in viaggio per la California. I cowboy si aggregano, si separano e ricompongono il gruppo per il regolamento di conti finale.

Cielo: 21.15 – Lady Macbeth. Katherine vive reclusa in un palazzo isolato in campagna, intrappolata in un matrimonio di convenienza con un uomo che la rende infelice. Spinta dalla noia e dalla solitudine, la ragazza decide di avventurarsi tra i lavoratori al servizio del marito. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – The Detonator – Gioco mortale. Sonni Griffith è un agente della C.I.A. sotto copertura, inviato in Polonia per catturare un pericoloso trafficante di armi e impedire la vendita di una micidiale arma nucleare. QUI il trailer.

Italia 2: 21.20 – Wolfman. Dopo la misteriosa scomparsa del fratello, il giovane Lawrence Talbot, che alla morte della madre si era allontanato da casa, torna nella proprietà di famiglia a Blackmoor per assistere il padre nelle ricerche dello scomparso. QUI il trailer.