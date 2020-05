“Insieme per il Maam”: riapre il Museo archeologico di Grosseto

GROSSETO – “Dal 18 maggio il Museo archeologico e d’arte della Maremma riaprirà al pubblico, e tutti noi dovremo abituarci ad una nuova fruizione dei beni culturali e dei Musei in generale. Per questo motivo vi chiediamo di condividere la vostra creatività per poter crescere insieme e ampliare la nostra comunità digitale. Dateci voce”.

A scriverlo, in una nota, il Maam.

“Cosa vorreste vedere sulle nostre pagine? Quali argomenti, contenuti, approfondimenti? Scriveteci al nostro indirizzo mail accoglienzamaam@gmail.com. Aspettiamo i vostri consigli e suggerimenti”.

Buona visione a tutti – https://www.youtube.com/watch?v=jh_bhOwTSzw

info: maam@comune.grosseto.it

Segui su:

https://www.instagram.com/museomaam/?hl=it

https://maam.comune.grosseto.it/

https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma/ref=settins