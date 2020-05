Il Teatro Fonderia Leopolda annulla due spettacoli: come richiedere i rimborsi

FOLLONICA – Il Teatro Fonderia Leopolda annuncia che i due spettacoli teatrali della Stagione 2019/2020 al Teatro Fonderia Leopolda, previsti per il 13 marzo (spettacolo di teatro-danza The Magic Of Light) e l’8 aprile (La Storia di Cyrano), sono definitivamente annullati. La direzione del teatro di Follonica tenterà di ricollocarli nel cartellone della stagione 2020/2021. Nel frattempo i tagliandi relativi ai due eventi (biglietti e abbonamenti) non sono più validi.

Per le procedure di rimborso delle quote abbonamento e dei biglietti acquistati esclusivamente presso la Proloco di Follonica, è stato predisposto un modulo compilabile on line disponibile sui siti internet del Comune di Follonica, dell’Associazione Proloco e di Arte Spettacoli, società organizzatrice della stagione teatrale. Il modulo, una volta compilato, deve essere spedito via e-mail alla Proloco all’indirizzo info@prolocofollonica.it, allegando una scansione o una foto dell’abbonamento e/o del biglietto posseduto (QUI IL MODULO SCARICABILE).

Per chi avesse difficoltà con la compilazione on line l’Associazione Proloco garantisce assistenza telefonica al n. 0566.52012, tutti i martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il rimborso, così come previsto dall’articolo 88 del decreto legge 18 del 17/03/2020, avverrà mediante l’emissione di un voucher, che sarà possibile ritirare la Proloco compatibilmente con le disposizioni ministeriali relative all’apertura degli uffici. Il voucher potrà poi essere utilizzato esclusivamente per gli spettacoli della Stagione Teatrale del Teatro Fonderia Leopolda anno 2020/2021.

Invece, per i biglietti e/o abbonamenti acquistati nei punti vendita o sul circuito Ticketone o call center, la procedura da seguire è indicata alla pagina https://www.ticketone.it/campaign/covid-19.