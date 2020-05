GROSSETO – La fase 2 legata all’emergenza Coronavirus inizia con una bella giornata di sole, quella di lunedì 4 maggio, in tutta la provincia di Grosseto.

Dopo che nella prima domenica di maggio nel capoluogo si è toccata quota 25 gradi, possibile che le temperature massime scendano di uno o due gradi, con una condizione meteorologica che resta, comunque, assolutamente gradevole.

Leggero calo anche per le minime, attese attorno ai 9 gradi centigradi. Vento in diminuzione: praticamente assente in mattinata, dovrebbe raggiungere i 10 chilometri orari nel pomeriggio.

