Coronavirus, il sindaco fa il punto: «A Monterotondo nessun nuovo contagio e un nuovo guarito»

MONTEROTONDO MARITTIMO – Monterotondo Marittimo sembrerebbe vicina all’uscita dall’emergenza sanitaria da Covid-19 delle ultime settimane. Nella consueta comunicazione del tardo pomeriggio, il sindaco Giacomo Termine ha annunciato ai suoi cittadini che non ci sono stati nuovi contagi, e gli ultimi tamponi effettuati hanno dato tutti esito negativo.

L’altra buona notizia è che c’è un nuovo guarito: quindi, a fronte dei 19 casi positivi registrati nel Comune di Monterotondo Marittimo, al momento sono guarite 10 persone. La nota negativa sono i 3 decessi che purtroppo si sono verificati.

Il sindaco raccomanda ai cittadini di non abbassare il livello di attenzione. I controlli proseguiranno e saranno previste sanzioni anche pesanti per chi non rispetta le regole. A fronte di comportamenti irresponsabili che si sono verificati negli ultimi due giorni, il Comune ha emesso un provvedimento, secondo il quale i cittadini che non rispettano il dpcm o le ordinanze regionali e comunali, oltre alle sanzioni già previste, non potranno accedere agli aiuti economici previsti dall’amministrazione comunale per l’emergenza Covid -19.

“Dal primo maggio c’è stato un allentamento delle restrizioni da parte del Governo – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo -, e questo è positivo perché tornare prima possibile alla normalità significa migliorare la qualità della vita ma soprattutto far ripartire l’economia che adesso è al palo. Tuttavia non dobbiamo allentare la tensione, al contrario è importante essere tutti ancora più responsabili di prima, perché aumentando le libertà di movimento, si apre, di fatto una fase di prova, per verificare quanto il virus si possa diffondere. Invito quindi tutti i cittadini a leggere attentamente il dpcm del Governo, le ordinanze regionali e comunali sui comportamenti corretti da tenere per evitare di veder risalire improvvisamente la curva dei contagi. Non siamo usciti dal pericolo, vorrei che questo fosse ben chiaro. Ecco perché il Comune di Monterotondo Marittimo continuerà a fare controlli a tappeto su tutto il territorio comunale, sia attraverso i vigili, sia con il sistema di videosorveglianza e a prendere provvedimenti anche pesanti contro chi dimostrerà di essere irresponsabile.”

“In questi primi due giorni – prosegue Giacomo Termine – ci sono stati dei cittadini e fortunatamente sono stati pochi, che hanno passeggiato senza mascherina e che non hanno rispettato le regole di distanziamento sociale. Si sono verificati degli assembramenti e questo non è accettabile. Non possiamo permettere che un comportamento superficiale di pochi metta a rischio una intera comunità che segue e rispetta le regole. Pertanto il Comune di Monterotondo Marittimo si è visto costretto ad emettere un provvedimento, secondo il quale il cittadino che dai controlli effettuati risulti non aver rispettato il dpcm o le ordinanze regionali e comunali, oltre alla sanzione di tipo amministrativo e per certe fattispecie anche penale, non potrà beneficiare di alcun contributo emesso dal Comune per incentivare la ripresa a seguito dell’emergenza Covid-19″.

“E sconsiglio di prendere con leggerezza i verbali – conclude -: le sanzioni andranno pagate perché in caso di morosità faremo controlli puntuali e precisi e la persona morosa non avrà diritto a percepire contributi dall’Ente pubblico”.