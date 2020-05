Coronavirus, due nuovi casi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Due nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. A questi si aggiunge un altro tampone positivo (che riguarda però una persona residente in provincia di Viterbo). Il dato è riferito ai malati sino alla 14 di oggi, lunedì 4 maggio.

Due (una persona di 60, residente a Manciano e una residente a Viterbo) sono due dei tre sanitari che lavorano nel reparto di medicina dell’ospedale di Pitigliano e che sono risultati positivi ai test effettuati sul personale, medico e non, del Petruccioli. Il terzo positivo, poiché il risultato del tampone è giunto dopo le 14, sarà inserito dalla Asl nel report di domani.

Il totale dei guariti, nella nostra provincia, è al momento di 180 unità. Nella Asl Toscana sud est abbiamo quindi in totale 735 casi in carico. 564 persone sono in isolamento domiciliare, 87 in ospedale, 639 guariti.