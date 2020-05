7mila euro per riqualificare piazza del Popolo: al via i lavori

RIOTORTO – Iniziano oggi, lunedì 4 maggio, i lavori di ripristino della balaustra in cemento di piazza del Popolo a Riotorto (Piombino). L’intervento richiederà circa due settimane e sarà eseguito da un’azienda piombinese per un costo di circa 7mila euro.

“Si tratta di un intervento necessario – dichiara Riccardo Gelichi, assessore ai Lavori pubblici – per ripristinare una condizione di sicurezza e, soprattutto, di decoro nella piazza principale della frazione. Riotorto ha bisogno di attenzione: come su tutto il territorio comunale, ci sono molti interventi da eseguire che, seppur piccoli, sono cruciali per il processo di riqualificazione urbana necessario in un’area, seppur periferica, strategica. Piazza del Popolo, in particolare, è il centro nevralgico di Riotorto, la piazza principale che ospita molte iniziative durante tutto l’anno ed è il principale punto di aggregazione della frazione: per questo abbiamo deciso di iniziare qui il percorso di riqualificazione che abbiamo progettato”.

L’intervento prevede la rimozione del calcestruzzo deteriorato, il trattamento dei ferri di armatura con specifici prodotti passivanti e la ricostruzione delle parti danneggiate.