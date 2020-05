iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – L’allieva 2. Alice è una giovane laureanda che non ha ancora deciso cosa fare veramente nella vita. La morte di una persona vicina, accaduta in circostanze poco chiare, la spinge a intraprendere lo studio della medicina legale.

Rai 2: 21.05 – Che tempo che fa. Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Conduce Fabio Fazio.

Rai 3: 21.20 – Un giorno in pretura – Gina Lollobrigida: una diva da sposare. Attraversando le aule di tribunale d’Italia, il programma si propone come di consueto di raccontare e approfondire i fatti di cronaca più rilevanti della storia recente che hanno segnato il paese.

Canale 5: 21.20 – Live non è la D’Urso. Barbara D’Urso conduce un talk show dedicato ai protagonisti della televisione italiana, con particolare attenzione ai partecipanti ai reality.

Italia 1: 21.15 – Vi presento i nostri. In occasione del compleanno dei gemelli, i rapporti familiari dei Fotter rischiano di cedere sotto la pressione dei fraintendimenti e delle ingerenze dei parenti. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Ladyhawke. In un magico mondo medievale, un giovane borseggiatore aiuta una coppia di amanti, colpiti da una maledizione che impedisce loro di poter stare insieme.

La 7: 20.35 – Non è l’Arena. Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese.

Tv8: 21.30 – I delitti del BarLume. Dai romanzi di Marco Malvaldi, le avventure del tenebroso barista Massimo, impegnato a scoprire i segreti della cittadina toscana dove vive e lavora.

Nove: 21.35 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

Rai 4: 21.20 – Chi è senza colpa. Bob Saginoswki lavora come barista presso il locale del cugino e chiude un occhio dinanzi all’attività di alcuni criminali locali che utilizzano il pub come posto di ritrovo nonché come vera e propria banca per il loro denaro sporco. Le cose cambiano quando il giovane ritrova il corpo maltrattato di un cucciolo e chiede l’aiuto della vicina Nadia.

Rai Movie: 21.10 – Il paradiso per davvero. Un bambino rivela di aver visitato il Paradiso dopo un’esperienza vicino alla morte e racconta ai propri genitori di alcuni avvenimenti realmente accaduti prima della sua nascita. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Psycho. Una donna, in fuga dopo aver rubato una grossa somma di denaro, si ferma ad un solitario motel, gestito dal giovane e inquietante Norman Bates.

Rai Premium: 21.20 – Lassù nevica. Le gioie ed i dolori dei membri di una famiglia di Monaco di Baviera nei giorni immediatamente precedenti il Natale: Miriam, una donna appena separata dal marito, sua figlia Julchen ed il giovane pastore luterano Geregor.

Cielo: 21.15 – Tutto su mia madre. Manuela, madre single, vede morire suo figlio Esteban sotto i suoi occhi mentre rincorre un’auto per avere l’autografo di un’attrice di teatro. Manuela decide di tornare a Barcellona per ritrovare il padre del ragazzo, un travestito di nome Lola.

Paramount Channel: 21.10 – Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta. L’archeologo Indiana Jones affronta serpenti e nazisti per scovare l’arca dell’alleanza e le tavole di Mosè.