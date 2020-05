Coronavirus: domani scatta la fase 2. Ecco la circolare del Ministero. «No agli amici»

GROSSETO – Tra i congiunti non ci sono gli amici, ma i fidanzati sì. Da domani, lunedì 4 maggio, inizia la “Fase 2″ di contenimento del coronavirus ed entrano in vigore le nuove disposizioni contenute nel Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile scorso.

Dopo i chiarimenti pubblicati sul sito del Governo (Leggi qui: Coronavirus: chi sono i congiunti, chi può spostarsi? Ecco tutte le Faq con le risposte ufficiali), oggi è stata diffusa anche la circolare del Ministero dell’Interno che contiene ulteriori precisazioni rispetto all’applicazione del decreto.

Si chiarisce che tra i congiunti, per esempio, non sono compresi gli amici, ma i fidanzati sì e che gli spostamenti sono consentiti soltanto all’interno della Regione. In sostanza rispetto al passato si aggiunge come motivo dello spostamento quello di fare visita ai congiunti (come dicevamo parenti, affini e fidanzati) oltre che a motivi di lavoro, salute e necessità (cioè fare la spesa, andare in farmacia, andare a comprare tutti quei beni o prodotti che possono essere venduti e quindi sempre per fare un esempio andare a comprare un libro o una maglietta al proprio bambino).

Si possono fare passeggiate anche a distanza dalla casa (non esiste più il limite dei 200 metri), si può fare attività motoria e anche sport in modo individuale e mantenendo, in questo ultimo caso, una distanza di almeno due metri dalle altre persone. Novità importante è legata proprio allo sport e alla attività motoria: per raggiungere il luogo dove svolgere questa attività, rimanendo sempre nel territorio del proprio comune di residenza, si può prendere anche mezzi pubblici e privati e spostarsi. Facciamo un esempio: si può prendere la bici metterla nell’auto raggiungere un luogo e poi pedalare in quella zona per poi fare ritorno all’auto e infine a casa.

Ecco qui la circolare del Ministero dell’Interno in versione integrale: LINK. Qui invece trovate le risposte ufficiali del Governo alle domande più frequenti sul decreto del 26 aprile che entra in vigore domani lunedì 4 maggio: Coronavirus: chi sono i congiunti, chi può spostarsi? Ecco tutte le Faq con le risposte ufficiali