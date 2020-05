“Ti aiuto io”: mascherine a domicilio per gli over 70. Come richiederle

PIOMBINO – Il servizio “Ti aiuto io” che il Comune di Piombino svolge, grazie ad un accordo con le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Cna) e del settore farmaceutico (Federfrma), in collaborazione con le associazioni Avela, Croce Rossa, Misericordia e Pubblica assistenza, si arricchisce di una nuova attività che consiste nella distribuzione porta a porta di mascherine alle persone over 70 che si trovano in gravi situazioni di difficoltà e disagio.

Il servizio “Ti aiuto io” è nato per la consegna a domicilio di medicinali e beni di prima necessità a coloro che si trovano in situazioni di maggiore debolezza: da oggi, solo per le persone sopra i 70 anni che vivono particolari disagi, sarà possibile, contattando i numeri 0565.63274 o 0565.63233 attivi dal lunedì al sabato in orario 9-13 e 15-19, prenotare la consegna anche delle mascherine.

Le mascherine che verranno consegnate dalle associazioni di volontariato aderenti al servizio fanno parte di un quantitativo aggiuntivo inviato dalla regione: per tutti i cittadini si ricorda invece che le mascherine vengono distribuite gratuitamente nelle farmacie del territorio nei quantitativi e con le modalità definite dalla regione Toscana.